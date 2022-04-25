Karate 1 Premier Lig final müsabakalarıyla tamamlandı
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Portekiz'de düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in 1. etap organizasyonu final müsabakalarıyla tamamlanırken, Türkiye şampiyonada 4 gümüş 2 bronz madalya kazandı.
Portekiz'de düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in 1. etap organizasyonu final müsabakalarıyla tamamlanırken, Türkiye şampiyonada 4 gümüş 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Matosınhos kentinde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, 55 kiloda Tuba Yakan, 68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol, erkekler katada Ali Sofuoğlu gümüş madalya kazandı.
Kumite 60 kiloda Eray Şamdan, katada ise Enes Özdemir bronz madalyanın sahibi oldu.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor