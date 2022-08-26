Karate 1 Premier Lig'de 3. etap Azerbaycan'da yapılacak Spor Haberleri Karate 1 Premier Lig'de sezonun üçüncü etabı 2-4 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak. Karate 1 Premier Lig'de sezonun üçüncü etabı 2-4 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak. Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de düzenlenecek müsabakalarda Türkiye'yi 8 kadın ve 12 erkek sporcu temsil edecek. Dünya Karate Federasyonunun önemli organizasyonları arasında yer alan ve "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Karate 1 Premier Lig'in üçüncü etabına 58 ülkeden 347 sporcu katılacak. Karate 1 Premier Lig'de mücadele edecek Türk sporcular ise şöyle: Kadınlar: Ferdi Kata: Dilara Bozan Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu Kumite 55 kilo: Tuba Yakan, Umay Uygur Kumite 61 kilo: Merve Çoban Kumite 68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol Erkekler: Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir, Furkan Kaynar Kumite 60 kilo: Eray Şamdan Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Eren Akkurt, Enes Bulut Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş Kumite +84 kilo: Fatih Şen Spor Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu Azerbaycan Eylül Bakü Spor Haberler

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