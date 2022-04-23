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Karate 1 Premier Lig

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Karate 1 Premier Lig

Portekiz'de düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in 1. etabın ilk gününde milli sporcular 2 final ve 1 bronz madalya müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Portekiz'de düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in 1. etabın ilk gününde milli sporcular 2 final ve 1 bronz madalya müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Porto şehrinde yapılan organizasyonda, kadınlarda 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu ve 55 kiloda Tuba Yakan finale kaldı.

Yarı finalde rakibine kaybeden 60 kiloda Eray Şamdan ise bronz madalya için tatamiye çıkmaya hak kazandı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Bronz Madalya, Premier Lig, Portekiz, Milli, Spor, Haberler

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