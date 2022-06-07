Karatay Belediyespor Kulübü Satranç Takımı sporcuları başarılarıyla sevindirdi - Haberler

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Karatay Belediyespor Kulübü Satranç Takımı sporcuları başarılarıyla sevindirdi

AA - Taner Aydın - Spor
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Karatay Belediyespor Kulübü Satranç Takımı sporcuları başarılarıyla sevindirdi

Karatay Belediyespor Kulübü Satranç Takımı, Yıldırım Satranç Turnuvası'nda ikincilik ve üçüncülük elde etti.

Karatay Belediyespor Kulübü Satranç Takımı, Yıldırım Satranç Turnuvası'nda ikincilik ve üçüncülük elde etti.

Karatay Belediyespor Kulübü Satranç Takımı, 150 sporcunun mücadele ettiği Konya'da gerçekleştirilen Yıldırım Satranç Turnuvası'nda kulüp sporcularından Selime Hira Gök Konya ikincisi, Erva Kocaş Konya üçüncüsü oldu.

Sporcular başarılarından dolayı tebrik edildi.

AA / Taner Aydın - Spor

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