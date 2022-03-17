Karataş Belediyesi'nin kano turizmi ile ilgili projesi ÇKA'dan onay aldı

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), Fizibilite Destek Programı kapsamında, Karataş Belediyesi tarafından hazırlanan "Kano Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Ceyhan Nehri Üzerinde Altyapı ve Yatırımlar için Fizibilite Çalışması Projesi onaylandı.

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Ahmet Rıfat Duran ile Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz arasında proje sözleşmesi imzalandı.

Başkan Topuz, ilçesi su sporları konusunda iyi bir noktaya getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Proje kapsamında Adana ve çevresindeki yaklaşık 40 kilometre mesafeli en uzun kano parkurunu oluşturmak istediklerini belirten Topuz, "Çukurova Kalkınma Ajansı'na sunduğumuz projenin yepyeni yatırımlara ve su sporları alanında gelişmelere vesile olacağına inanarak, projenin Karataş'ımız ve Adana'mız için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.