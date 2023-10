Karapınar ilçesinde voleybol kursuna yoğun ilgi

Konya'nın Karapınar ilçesinde çocukların ve gençlerin sporla daha çok ilgilenmelerini sağlamak amacıyla açılan voleybol kursuna öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonundaki kurslara 30 öğrenci katılıyor. Haftanın belirli günlerinde Cumhuriyet Ortaokulu Beden Eğitim Öğretmeni Fehmi On tarafından öğrencilere voleybol sporu sevdiriliyor.

Voleybolun temel kurallarını öğrettiklerini belirten Beden Eğitim Öğretmeni Fehmi On, "Voleybol tekniklerini anlatıp sahada da uygulamalarını görüyoruz. Amacımız gençlerimize sporu sevdirmek ve sağlıklı gençler yetiştirmektir. Haftanın 3 günü voleybol çalışması yapıyoruz. Sporcularım antrenmanlara zinde, istekli ve heyecanlı geliyor. Kursumuzda 30 öğrencimiz bulunuyor. Öğrencilerimiz altyapıdan yetiştirip sporla uğraşmalarını sağlamak istiyoruz. Hiç bir maddi beklenti olmadan çocuklarımızın iyi bir sporcu ve iyi bir insan olmaları için çabamız sürecektir. Öğrencilerim sporu çok seviyor. Onları böyle görünce biz de umutlanıyoruz ve daha çok çalışıyoruz. Aileler çocuklarının bu kursa katılmalarında ilk başta istekli değildi. Çünkü derslerine engel olacaklarını zannettiler. Ailelerle görüşüp sporun dersleri pozitif yönde etkilediğini anlattım. Aileler bunu zamanla gördüler. Çoğu aile bu değişimi ve faydasını görünce teşekkür etti. Okulumuzda daha önce maçlara katılıp bölge şampiyonu olan öğrencilerimiz şimdi Fen Liselerinde okuyorlar. Bu sonucu görünce velilerde istekli olmaya başladı. Karapınar'da çok yetenekli çocuklarımız var. Ellerinden tutulursa çok iyi yere geleceklerine inanıyorum. Ben de onların kulüp bazında oynamalarını çok isterim. Bunu başarabilecek yetenekli öğrencilerimiz mevcut. Öğrencilere manşet, blok, pas verme gibi temel ve teknik bilgilerin yanı sıra sporcu sağlığı ve beslenmesi konusunda da bilgiler veriyoruz" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, gençler için yapılan her çalışmaya büyük önem verdiklerini belirterek, "Hedeflerimizden birisi gençlerimiz hayatları boyunca en az bir spor dalıyla ilgilensin ve yaşamlarının her safhasında sporla iç içe olsunlar. Bu tür kurslarda sporla tanışan ve seven gençlerimiz ileride madalyalar kazanan profesyonel sporcular olarak ilçemizi temsil etsinler. Bu noktada her alanda gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kursa katılan öğrenciler ise, voleybol sporunun kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Derslerimize pozitif katkısı oldu. Evde tablet ve sanal oyun oynamak yerine sporla uğraşmak en iyisi. Voleybol kursları çok verimli geçiyor. Yetenekli olan arkadaşlarımız için fırsat" diye konuştu. - KONYA