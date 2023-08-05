Karapınar'da Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Devam Ediyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaz Kur'an kursları arasında düzenlenen futbol turnuvası beşinci kez gerçekleştiriliyor. Organizasyon, belediye, kaymakamlık, ilçe müftülüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenleniyor. 18 takımın mücadele ettiği turnuva, Atatürk Stadyumu'nda ilgiyle takip ediliyor.