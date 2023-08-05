Karapınar'da Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Devam Ediyor
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaz Kur'an kursları arasında düzenlenen futbol turnuvası beşinci kez gerçekleştiriliyor. Organizasyon, belediye, kaymakamlık, ilçe müftülüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenleniyor. 18 takımın mücadele ettiği turnuva, Atatürk Stadyumu'nda ilgiyle takip ediliyor.
Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaz Kur'an kursları arasında düzenlenen futbol turnuvası devam ediyor.
Geleneksel hale gelen organizasyon belediye, kaymakamlık, ilçe müftülüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün iş birliğiyle yürütülüyor.
Bu yıl beşincisi düzenlenen turnuvada 18 takım mücadele ediyor.
Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen müsabakalar, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.???????
Kaynak: AA / Fatih Arslan - Spor