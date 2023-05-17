Karapınar'da liseler arası voleybol turnuvası final maçı oynandı

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Okul Sporları Müsabakaları" kapsamında Liseler Arası Erkek Voleybol Turnuvası finalleri gerçekleşti.

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Okul Sporları Müsabakaları" kapsamında Liseler Arası Erkek Voleybol Turnuvası finalleri gerçekleşti.

Final müsabakası Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi takımları arasında oynandı.

Kazanan takım Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi oldu.

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen toplam 32 kupa, 309 madalya verilecek olan Okul Sporları Ödül töreni 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilecek.