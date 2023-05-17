Üye Girişi
Haberi Paylaş
Karapınar'da liseler arası voleybol turnuvası final maçı oynandı

Karapınar'da liseler arası voleybol turnuvası final maçı oynandı

Spor Haberleri

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Okul Sporları Müsabakaları" kapsamında Liseler Arası Erkek Voleybol Turnuvası finalleri gerçekleşti.

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Okul Sporları Müsabakaları" kapsamında Liseler Arası Erkek Voleybol Turnuvası finalleri gerçekleşti.

Final müsabakası Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi takımları arasında oynandı.

Kazanan takım Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi oldu.

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen toplam 32 kupa, 309 madalya verilecek olan Okul Sporları Ödül töreni 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Spor

Milli Eğitim Müdürlüğü Karapınar Hisarcık voleybol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title