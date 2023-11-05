Karamüselbey SK, Orhangazi Gençlik'i mağlup etti
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Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubu 1. hafta mücadelesinde Karamüselbey SK, evinde ağırladığı Orhangazi Gençlik'i 84-66 mağlup etti. Karamürsel Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi baş hakem Abdullah İlik yönetti. Ev sahibi takım, baskın bir oyun sergileyerek rakibini farklı bir skorla yendi. Karamürselbey SK Basketbol Takımı Antrenörü Turgut Taşçı, güzel oyunlarından dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubu 1. hafta mücadelesinde Karamüselbey SK, evinde ağırladığı Orhangazi Gençlik'i 84-66 mağlup etti.
Karamürsel Atatürk Spor Salonu'nda dün oynanan mücadeleyi, baş hakem Abdullah İlik yönetti.
Maç boyunca baskın bir oyun sergileyen ev sahibi takım, rakibini 84-66 yenmeyi başardı.
Karamürselbey SK Basketbol Takımı Antrenörü Turgut Taşçı, gazetecilere, güzel oyunla farklı kazandıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, her geçen gün daha iyi olacaklarını kaydetti.