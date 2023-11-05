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Karamüselbey SK, Orhangazi Gençlik'i mağlup etti

Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubu 1. hafta mücadelesinde Karamüselbey SK, evinde ağırladığı Orhangazi Gençlik'i 84-66 mağlup etti. Karamürsel Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi baş hakem Abdullah İlik yönetti. Ev sahibi takım, baskın bir oyun sergileyerek rakibini farklı bir skorla yendi. Karamürselbey SK Basketbol Takımı Antrenörü Turgut Taşçı, güzel oyunlarından dolayı mutlu olduğunu belirtti.