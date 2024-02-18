Karamüselbey SK, Konya BBSK'ye mağlup oldu
Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubu 12. hafta mücadelesinde Karamüselbey SK, sahasında Konya BBSK'ye 76-69 yenildi. Karamürsel Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçı Konya BBSK kazandı.
Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubu 12. hafta mücadelesinde Karamüselbey SK, sahasında ağırladığı Konya BBSK'ye 76-69 yenildi.
Karamürsel Atatürk Spor Salonu'nda dün oynanan mücadeleyi, baş hakem Murat Genç yönetti.
Soyunma odasına 38-33 önde giren konuk ekip, 76-69'luk skorla sahadan galip ayrıldı.
Karamürselbey SK Basketbol Takımı Antrenörü Turgut Taşçı, gazetecilere, ligin bitmesine 2 hafta kala ilk üç takım içine girerek play-off'a kalmayı garantilediklerini belirterek, destek verenlere teşekkür etti.