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Karamüselbey SK, Konya BBSK'ye mağlup oldu

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Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubu 12. hafta mücadelesinde Karamüselbey SK, sahasında Konya BBSK'ye 76-69 yenildi. Karamürsel Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçı Konya BBSK kazandı.

Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubu 12. hafta mücadelesinde Karamüselbey SK, sahasında ağırladığı Konya BBSK'ye 76-69 yenildi.

Karamürsel Atatürk Spor Salonu'nda dün oynanan mücadeleyi, baş hakem Murat Genç yönetti.

Soyunma odasına 38-33 önde giren konuk ekip, 76-69'luk skorla sahadan galip ayrıldı.

Karamürselbey SK Basketbol Takımı Antrenörü Turgut Taşçı, gazetecilere, ligin bitmesine 2 hafta kala ilk üç takım içine girerek play-off'a kalmayı garantilediklerini belirterek, destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Spor

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