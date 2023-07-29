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Karamürsel Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Başlıyor

Spor Haberleri

Karamürsel Müftülüğünce açılan yaz Kur'an kursları arasında futbol turnuvası düzenleniyor. Karamürsel Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen turnuvada, 32 takımda 480 öğrenci 'yıldızlar' ve 'minikler' kategorilerinde mücadele edecek. 3-4 Ağustos'ta yapılacak final müsabakalarıyla son bulacak turnuvada, kategorilerinde şampiyon olan takımlara kupa verilecek.

Karamürsel Müftülüğünce açılan yaz Kur'an kursları arasında futbol turnuvası düzenleniyor.

Karamürsel Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen turnuvada, 32 takımda 480 öğrenci "yıldızlar" ve "minikler" kategorilerinde mücadele edecek.

3-4 Ağustos'ta yapılacak final müsabakalarıyla son bulacak turnuvada, kategorilerinde şampiyon olan takımlara kupa verilecek.

Kaynak: AA / Melih Palas - Spor

Karamürsel Gençlik Futbol Spor Spor Haberler

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