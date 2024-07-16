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Karamanlı Milli Kuraşçılar Dünya Şampiyonası'nda da Birincilik İstiyor

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Edirne'de düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda birincilik elde eden Karamanlı milli kuraşçılar, Dünya Şampiyonası'nda da aynı başarıyı göstermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'de 22-23 Haziran tarihlerinde düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkan Karamanlı milli kuraşçılar, aynı başarıyı Dünya Şampiyonası'nda da göstermek istiyor.

Karamanlı sporculardan Yiğit Özmen, Ayşenur Keskin, Ebru Atabay, İbrahim Sağlamçelik ve Hüseyin Peşkir, Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda kendi sıkletlerinde şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

Çocuk yaşta judoyla başlayan, spor hayatlarına kuraşı da ekleyen sporcular, büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürerek kasım ayında Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Peşkir: "Bayrağımı dünya şampiyonasında dalgalandırmak istiyorum"

Şampiyonada gençler kategorisi 100 kiloda altın madalya kazanan 17 yaşındaki Hüseyin Peşkir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl judo yaptığını ardından kuraşa yöneldiğini söyledi.

Büyük bir başarıya imza attıklarını ve Dünya Şampiyonası için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Peşkir, şöyle konuştu:

"Takım olarak bir aile olduk. Antrenörümüz ve ailem bu süreçte bana çok destek oldular. Onların destekleriyle final maçına çıktım ve Yunan rakibimi yenerek Avrupa şampiyonu oldum. Bayrağınızla birincilik kürsüsündesiniz ve sizin marşınız çalıyor. Her sporcunun tatması gereken çok güzel bir his. 'Anlatılmaz, yaşanır' diyebileceğimiz bir an. Artık hedefim dünya şampiyonluğu. Bayrağımı dünya şampiyonasında dalgalandırmak istiyorum."

Keskin: "Spor artık hayatımın merkezi oldu"

Ümitler 70 kiloda altın madalya kazanan 16 yaşındaki Ayşenur Keskin ise ilk olarak Türkiye şampiyonluğu kazandığını, sonrasında Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndüğünü anlattı.

Ülkesini gururlandırmak için elinden geleni yapacağını aktaran Keskin, "Spor artık hayatımın merkezi oldu. Kuraş henüz olimpiyatlarda yer almıyor o yüzden hedefim dünya şampiyonluğu. Bir Türk olarak ülkemizin bayrağını dalgalandırmak çok gurur verici. Bu süreçte ailem ve antrenörüm bana çok destek oldular. Hepsine çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ümitler 90 kiloda altın madalya kazanan 15 yaşındaki İbrahim Sağlamçelik de 8 yaşından beri spor yaptığını, Türkiye ve Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonluğunu da kazanmak için var gücüyle çalıştığını dile getirdi.

Hedef Dünya Şampiyonası'nda aynı başarıyı göstermek

Judo ve Kuraş Antrenörü Ahmet Ömre Türe, haftada 6 gün yoğun bir antrenman süreciyle dünya şampiyonasına hazırlandıklarını söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nda 5 altın 2 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı elde ettiklerini ifade eden Türe, "Sporcularımız altyapıdan gelen yetenekli çocuklar. Başarıları katlanarak devam ediyor. Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Hedefimiz kasımda yapılacak dünya şampiyonasında kürsünün en üst basamağına çıkıp ülkemizi gururlandırmak ve Türkiye'yi kuraşta daha iyi yerlere getirmek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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