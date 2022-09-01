Karaman spor haberi | Kenan Karaman, Schalke'ye 3 yıllık imza atacak
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Karaman haberleri: Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmesi. 28 yaşındaki milli futbolcu, Alman ekibi Schalke 04 ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmesi. 28 yaşındaki milli futbolcu, Alman ekibi Schalke 04 ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Kenan Karaman bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Schalke'ye 3 yıllık imzayı atacak. Karaman, Beşiktaş'a gelmeden önce yine Almanya'da Fortuna Düsseldorf'ta forma giymişti.- İstanbul