Karaman haberi: Beşiktaş'ta Kenan Karaman ile yollar ayrıldı Spor Haberleri Karaman haberleri: Beşiktaş, milli futbolcu Kenan Karaman ile yollarını ayırdığını açıkladı. Beşiktaş, milli futbolcu Kenan Karaman ile yollarını ayırdığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Kenan Karaman ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kenan Karaman'a kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Spor Kaynak: AA / Abdulkadir Karakaya Kenan Karaman Beşiktaş Spor Haberler

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