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Karaman haberi: Beşiktaş'ta Kenan Karaman ile yollar ayrıldı

Spor Haberleri

Karaman haberi: Beşiktaş'ta Kenan Karaman ile yollar ayrıldı

Karaman haberleri: Beşiktaş, milli futbolcu Kenan Karaman ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş, milli futbolcu Kenan Karaman ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Kenan Karaman ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kenan Karaman'a kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Abdulkadir Karakaya - Spor

Kenan Karaman Beşiktaş Spor Haberler

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