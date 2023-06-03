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Karaman GSİM'den 'İyi ki varsın kan dostum' kampanyasına destek

Karaman GSİM'den 'İyi ki varsın kan dostum' kampanyasına destek

Spor Haberleri

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'İyi ki varsın kan dostum' kampanyası düzenledi. Türk Kızılay'ı tarafından hayata geçirilen ve ülkenin kan ihtiyacının tamamını gönüllülerden karşılamak üzere başlatılan kampanyaya bir destek de Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden geldi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "İyi ki varsın kan dostum" kampanyası düzenledi.

Türk Kızılay'ı tarafından hayata geçirilen ve ülkenin kan ihtiyacının tamamını gönüllülerden karşılamak üzere başlatılan kampanyaya bir destek de Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden geldi. Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay'ı Karaman Şubesi tarafından Hatuniye Kız Yurdunda düzenlenen etkinlik GSB Karaman Yurtlarında misafir edilen depremzede vatandaşlar, yurt personelleri, gençlik merkezi personeli, il müdürlüğü personeli ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti. Kanın bir gün değil her gün ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Kızılay'ımızın çağrısına kulak vererek kan bağışında bulunan personelimize, gönüllü gençlerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kızılay Gençlik Karaman Spor Spor Haberler

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