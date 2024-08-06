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Karaman Futbol Kulübü'nde Yönetim Krizine Taraftarlardan Meşaleli Tepki

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TFF 2. Lig'de mücadele eden Karaman Futbol Kulübü'nde yaşanan yönetim krizi, taraftarlar tarafından meşaleli tepkiyle karşılandı. Karamanoğulları Taraftar Grubu, basın açıklaması yaparak takımlarına destek verdi.

Karaman Futbol Kulübü'nde yaşanan yönetim krizine taraftarlar meşaleli tepki gösterdi.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Karaman Futbol Kulübü'nde yaşanan ve bir türlü aşılamayan yönetim kriziyle ilgili olarak Karamanoğulları Taraftar Grubu basın açıklaması yaptı. Yüzlerce taraftar ellerinde meşalelerle Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak takımlarına sloganlar eşliğinde destek oldu. Karamanoğulları Taraftar Grubu adına açıklamayı okuyan Emre Öztoprak, "Bilindiği üzere liglerin başlamasına az bir süre kalmış olmasına rağmen Karaman Futbol Kulübü'nde yönetim krizi yaşanmaktadır. Aynı ligde olduğumuz tüm ilçe ve il takımları ilk kamplarını bitirip ikinci kamp programlarına başladılar ve büyük oranda da transfer çalışmalarını bitirmek üzereler. Maalesef, tarihi Osmanlı'dan öncesine dayanan, Atatürk'ün ata yurdu olan ilimizin tek temsilcisi Karaman FK henüz bir tane bile futbolcu transfer edemediği gibi kapanma sürecine doğru ilerlemektedir. Şimdiye kadar sessiz kalmamamızın sebebi yeni bir krize yol açmamak ve şehrin önde gelenlerinin mutlaka bir planı olduğunu düşünmemizdendir. Geldiğimiz noktada hiçbir yetkiliden, şehrin önde gelenlerinden Karaman Futbol Kulübü'nün geleceğine dair somut bir adım göremediğimiz için burada bir basın toplantısı ile karşınızdayız. Şehrimizin marka değeri olan Karaman FK sahipsiz bırakılmamalıdır. Çok önemli sanayi kuruluşlarına ve çok önemli bürokratlara sahip bir il olmamıza rağmen içinde bulunduğumuz durum kabul edilebilir bir durum değildir.

Kendisine Karamanlıyım diyen, Karaman'dan ekmek yiyen, su içen, bu şehirden para kazanan herkesi Karaman Futbol Kulübü etrafında toplanmaya, bu krizin ortadan kaldırılması için sorumluluk almaya davet ediyoruz. Geri dönüşü olmayan bu zamanlarda bu krizin yaşanmasına sebep olan herkesi Karaman halkı asla unutmayacaktır. Yeni bir tartışmaya ya da perde arkasından plan yapmayı bırakıp şehrimizin marka değerine sahip çıkmak artık bir seçenek değil, zorunluluktur!

Karamanoğulları Taraftar Grubu olarak biz takımımızı hiçbir zaman sahipsiz bırakmayız. Siz de üstünüze düşeni yapıp şehrin gençlerine, stadyuma gelen 10 binlerce insanımıza karşı olan vazifenizi yerine getirmek için bir an önce harekete geçin. Çünkü bıçak kemiğe dayandı. Boşa kaybedecek bir dakikamız bile kalmadı" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından taraftarlar dağıtılan meşaleleri yakarak şehrin merkezinde adeta görsel şölen oluşturdu. Basın açıklamasının sonunda taraftarlara Karaman Futbol Kulübü tişörtleri de dağıtıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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