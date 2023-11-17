Karaman Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı: Karaman halkının desteğine ihtiyacımız var

Karaman Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Ramazan Aygündüz, biz takım olmaktan çok camia olmaya çalışıyoruz diyerek, Karaman halkının desteğine ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Karaman Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Ramazan Aygündüz, Teknik Direktör Cihan Erdil ve Sportif Direktör Ahmet Akteke ile birlikte kulüp binasında bir basın toplantısı düzenleyerek, takımın son durumunu değerlendirdi.

Karaman Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Ramazan Aygündüz, takım olmaktan çok camia olmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Bunun içinde Karaman halkının desteğine ihtiyacımız var. Güzel bir stadyumumuz var ve ne yazık ki maçlarda dolduramıyoruz. Müsabakalarımız takip edilmiyor. Kendi sahamızda oynadığımız maçlarda rakibe karşı bir baskı kuramıyoruz. Baskı kuracağımız yerde belirli bir dakikadan sonra kendi futbolcularımıza kendi taraftarlarımız olmadık hakaretlerde bulunmaya başlıyor. Bu neticede futboldur, her zaman kazanılacak diye bir şey yoktur. Kaybetmekte vardır. Kaybediyoruz, başarısızlık var diye kendi kulübümüze kendi oyuncularımıza küfür ve hakaret etmeye başlarsak her müsabakaya bir sıfır geride çıkarız" dedi.

"Zor bir grupta mücadele veriyoruz"

Karaman Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Ramazan Aygündüz, TFF 2. Lig'de bu sezon kırmızı grubun en zor gruplardan bir tanesi olduğunu ifade ederek, "Ortalamaya ve bizim maddi gücümüze baktığımız zaman 18 takım içerisinden bizim gibi 3-4 takım var. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Karaman'da hiçbir yerden ciddi anlamda bir desteğimiz yok. OSB'den ve iş adamlarından bir desteğimiz yok. Kendi gücümüzle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 25 locamızdan sadece 4'ünü satabildik. Başarı istiyorsak Karaman olarak bizim tek vücut olmamız lazım. Oyuncularımız ve hocamızdan memnunuz. Takıma devre arası takviye anlamında bir şeyler yapacak mıyız, evet yapacağız. Hocamız ve yönetimle birlikte görüşerek ikinci yarıya daha doludizgin bir şekilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"3. bölgeye takviye yapmayı düşünüyoruz"

Karaman FK Teknik Direktörü Cihan Erdil, "Biz altıncı maçtan sonra geldik. Şimdiye kadar ise 6 maç oynadık. 3. bölgede bitiricilikle alakalı eksikliğimiz var. Bunu kalan 6 maçta aşabileceğimize inanıyorum. Şu an kalan 6 maç ve sonrası için iki farklı yol izlemeyi düşünüyoruz. Hücumsal anlamda kesinlikle kulübümüzün de bütçesi uygun belirlediğimiz oyuncularla da görüşüp eksikliği hissedilen bölgelere bir takviye yapmayı düşünüyoruz. Ama diğer mevkilerle alakalı kalan 6 maç ve önceki 6 maçtaki performansa göre değerlendirmeyi daha doğru buluyoruz" şeklinde konuştu.

Sportif Direktör Ahmet Akteke ise kırmızı grubun çok zor olduğunu belirterek, "Güzel bir takım kuruldu ve yeni bir stadyuma sahibiz. Bizim her maçımızın maliyeti çok yüksek. Deplasman giderlerimiz var. Şehirden iki sezondur ciddi anlamda bir destek alamıyoruz. Bu desteği de alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - KARAMAN