Karaman FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kapadokyaspor'u Geçerek Tura Yükseldi

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Karaman FK, sahasında Kapadokyaspor'u 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Golleri Sabrican Vural ve Sadi Karaduman kaydetti.

Hakemler: Erdal Yılmaz, Bülent Korkmaz, Giray Kara,

Karaman FK: Hüseyin Altıntaş, Yusuf Yardımcı (Abdulkadir Sönmez dk. 46), Eyüpcan Delibalta, Azad Filiz, Cem Aktaş (Doğukan İnci dk. 86), İlke Tankul, Sabrican Vural, Sadi Karaduman, Emre Toptan, Samet Dağlı (Hasan Akpınar dk. 77), Ertuğrul Şenlikoğlu

Kapadokyaspor: Hasan Sürmeli, Muhammed İbrahim Şahinkaya, Erdinç Çepoğlu, Musa Buğrahan Kavaklı (İrahim Topaloğlu dk. 77), Habib Biçer (Osman Emirkan Demir dk. 63), Bora Barlas, Muhammed Eren Kıryolcu, Metin Polat, Halil Can Durmuş (Mehmet Alaeddinoğlu dk. 63), Turhan Kaya, Halil Akhan,

Goller: Sabrican Vural (dk. 32), Sadi Karaduman (dk. 90+4), (Karaman FK), Habib Biçer (dk. 7), (Kapadokyaspor)

Sarı kartlar: Samet Dağlı, Azad Filiz, Sadi Karaduman, Abdulkadir Sönmez, (Karaman FK), Halil Can Durmuş, (Kapadokyaspor) - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
