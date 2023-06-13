Karaman FK TFF 2. Lig'e yükseldi
Spor Haberleri
TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off Final mücadelesinde Alanya Kestelspor ile Karaman FK karşı karşıya geldi. Karaman FK, rakibini 2-1 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi.
STAT: EryamanHAKEMLER: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mustafa SönmezALANYA KESTELSPOR: Onur Özalgan - Murat Şimşek, Hasan Güleryüz (Dk. 46 Atakan Aybastı), Furkan Doğan, Berkay Arı, Gürcan Gözüm (Dk. 46 Alhan Kurtoğlu), Ali Timurcioğlu (Dk. 63 Kaan Güldü), Alp Huy, Yılmaz Basravi (Dk. 46 Samet Bulut), Serhat Çalışan, Muhammet Erdem (Dk. 77 Ahmet Ülük)KARAMAN FK: Mertcan Dağlı - Abdulsamet Kırım (Dk. 69 Selçuk Hakalmaz), Burak Gürler, Samet Aydın (Dk. 11 Orhan Nahırcı - Dk. 60 Kadir Nahırcı), Ali Kemal Başaran, Akın Akman, Selim Dilli (Dk. 85 İlyas Ural), Ömercan Öndaş, Ensar Kemaloğlu, Ahmet Teker, Umut DilekGOLLER: Dk. 64 Samet Bulut ( Alanya Kestelspor) - Dk. 35 Ahmet Teker, Dk. 42 Akın AkmanSARI KARTLAR: Serhat Çalışkan, Furkan Doğan, Kaan Güldü, Atakan Aybastı, Alhan Kurtoğlu, Onur Özalgan, Murat Şimşek ( Alanya Kestelspor) - İlyas Ural, Ensar Kemaloğlu, Umut Dilek, Akın Akman ( Karaman FK)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup Play-Off Final mücadelesinde Alanya Kestelspor ile Karaman FK, Ankara'da karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan final müsabakasında rakibini 2-1 mağlup eden Karaman FK, TFF 2'nci Lig'e yükseldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor