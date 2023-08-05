Karaman'da U12 Çoklu Branşlar İl Deneme Yarışları Yoğun İlgi Gördü

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen U12 çoklu branşlar il deneme yarışları, 100'e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Yarışlarda sporcular kıyasıya mücadele etti ve ilk 6'ya giren sporculara madalyaları verildi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm İl Temsilciliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen U12 çoklu branşlar il deneme yarışları yoğun ilgi gördü.

Atletizm İl Temsilciliğinin 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Karaman'da spor kültürünün geliştirilmesi ve sportif başarıların artırılması amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen U12 çoklu branşlar il deneme yarışları, 2012 ile 2015 doğumlu 100'e yakın sporcunun birincilik mücadelesine sahne oldu. Atatürk Spor Kompleksi Kemal Kaynaş Stadyumu'nda 3 gün süren yarışlarda kıyasıya mücadele eden geleceğin yıldız adayları 60 metre, uzun atlama ve fırlatma topu kategorilerinde ter döktü. Sporseverlerin ve sporcu ailelerinin de yoğun ilgi gösterdiği yarışlar sonunda ilk 6'ya giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi. - KARAMAN