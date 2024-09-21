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Karaman'da Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Heyecanı Başladı

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Türkiye Kaykay Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da düzenlenen kısa mesafe yarışmalarıyla başladı. 144 sporcunun katıldığı organizasyon, gençlerin spor gelişimine önemli katkı sağlıyor.

Türkiye'de ilk defa Karaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası kısa mesafe yarışmalarıyla başladı.

Türkiye Kaykay Federasyonu 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'ın ev sahipliğinde büyük bir coşkuyla başladı. Motosiklet Eğitim Pisti'nde U10-U12-U15-U18 ve U18+ yaş kategorilerinde 50 ve 100 metre kısa mesafe yarışmalarıyla başlayan şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından 144 sporcu katılım gösterdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, Karaman'da böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diledi. Karadeniz, tekerlekli paten sporunun her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü ve bu tür organizasyonların sporcuların gelişimine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Şampiyona, U10-U12-U15-U18 ve U18+ yaş kategorilerinde ikinci gün yapılacak 500 metre, bin metre, 5 bin metre ve 10 bin metre kategorilerinde yapılacak uzun mesafe yarışmalarıyla devam edecek. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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