Karaman Dart İl Temsilciliği tarafından Karamanlı Şehit Oğuzhan Küçük anısına dart turnuvası düzenlendi.

Karaman Dart İl Temsilciliğinin 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan Şehit Oğuzhan Küçük Dart Turnuvası 50 sporcunun katılımı ile son gün yapılan final karşılaşmalarının ardından sona erdi. Atatürk Spor Kompleksi Dart Salonu'nda gerçekleşen müsabakalar renkli ve heyecan dolu anlara sahne oldu.

Karamanlı Şehit Oğuzhan Küçük'ün anısını yaşatmak için düzenlenen turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalar ise düzenlenen törenle verildi. - KARAMAN