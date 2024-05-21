Karaman'da Okul Sporları Yıldızlar-Gençler Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası Başladı

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar-Gençler Oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası başladı.

Okul sporları faaliyetleri çerçevesinde birçok branşta Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapan Karaman'da bu kez oturarak voleybol Türkiye finali heyecanı yaşanıyor. Yıldızlar ve gençler kategorisinde 10 takımın birincilik mücadelesi vereceği şampiyona Yunus Emre Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.

Açılış seremonisinde bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, Karaman'ın oturarak voleybol branşında başarı çıtasını her geçen gün yükselttiğini belirterek, "Öncelikle böyle bir şampiyonaya tekrar ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz. Karaman olarak oturarak voleybol branşında güzel bir konuma geldik. Süper lig ve 1. Lig'de mücadele eden 2 takımımız var. Ayrıca milli takımda da 7'si erkek, 6'sı kadın olmak üzere 13 sporcumuz yer alıyor. İnşallah bu güzel istatistikler her geçen gün daha da iyiye gidecek. Okul sporları çerçevesinde bugün ilimizde başlayan şampiyonada ise tüm antrenör, sporcu ve hakemlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Gençler kategorisinde 4, yıldızlar kategorisinde 6 takımın madalya mücadelesi verdiği şampiyona, 22 Mayıs Çarşamba günü yapılacak final karşılaşmalarının ardından sona erecek. - KARAMAN