Karaman'da Minikler ve U14 Atletizm Yarışmaları Sona Erdi

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve atletizm il temsilciliği tarafından minikler ve U14 kategorisinde düzenlenen atletizm il yarışmaları sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm il temsilciliğinin 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan minikler ve U14 atletizm il yarışmaları ilkokul ve ortaokuldan toplam 150 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Atatürk Spor Kompleksi Kemal Kaynaş Stadyumu'nda düzenlenen yarışmalarda ilkokul kategorisinde uzun atlama ve 60 metre yarışları yapılırken, ortaokul kategorisinde 60 metre, 200 metre, 1000 metre, uzun atlama ve yüksek atlama yarışmaları yapıldı. 2023 yılının son yarışması özelliğini de taşıyan yarışmalar sonunda dereceye giren öğrencilere madalyaları ise düzenlenen törenle verildi. - KARAMAN