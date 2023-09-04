Karaman'da Kulüpler Arası Halk Oyunları Grup Yarışmaları Sonuçlandı

Karaman'da düzenlenen Kulüpler Arası Halk Oyunları Grup yarışmalarında Türkiye finallerine çıkan ekipler belli oldu. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan yarışmalarda dereceye giren takımlar ödüllerini aldı.

Karaman'da düzenlenen Kulüpler Arası Halk Oyunları Grup yarışmalarında Türkiye finallerine çıkan ekipler belli oldu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Kulüpler Arası Halk Oyunları Grup yarışmaları minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde toplam 13 kulüp takımının final mücadelesine sahne oldu. Merkez Spor Salonu'nda başlayan yarışmalarda ekipler, minikler geleneksel düzenlemesiz dal, yıldızlar geleneksel düzenlemesiz dal, minikler geleneksel düzenlemeli dal, yıldızlar geleneksel düzenlemeli dal, gençler geleneksel düzenlemesiz dal, büyükler geleneksel düzenlemesiz dal, gençler geleneksel düzenlemeli dal ve büyükler geleneksel düzenlemeli dal kategorilerinde hünerlerini sergiledi. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu'nun da takip ettiği yarışmalarda halk oyunları ekiplerinin performansı ise beğeni topladı.

Renkli görüntülere sahne olan yarışmalarda ilk olarak minikler ve yıldızlar kategorisinde yarışmalar yapıldı. Minikler geleneksel düzenlemeli dalda Adana Turizm Folklor Spor Kulübü birinci, Mersin Sanat Akademisi Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, minikler geleneksel düzenlemesiz dalda Mersin Akdeniz İlkokulu Spor Kulübü birinci, yıldızlar geleneksel düzenlemeli dalda Adana Seyhan Belediyesi Spor Kulübü birinci, Mersin Toroslar Belediye Spor Kulübü ikinci, yıldızlar geleneksel düzenlemesiz dalda Adana Sarıçam Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü birinci oldu. Minikler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen ödül töreninin ardından gençler ve büyükler kategorilerinde ekipler performanslarını sergiledi. Yapılan yarışmalar sonunda gençler düzenlemeli dalda Adana ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Spor Kulübü birinci, gençler geleneksel düzenlemesiz dalda Adana Gençlik Merkezi Spor Kulübü birinci, büyükler geleneksel düzenlemeli dalda Adana Turizm Folklor Spor Kulübü birinci, büyükler geleneksel düzenlemesiz dalda Adana Seyhan Belediyesi Spor Kulübü birinci, Mersin Toroslar Belediye Spor Kulübü ikinci, Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Kulübü üçüncü oldu. Yarışmalardan sonra dereceye giren halk oyunları ekiplerine kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. - KARAMAN