Karaman'da Judo Şampiyonası: Salihli Sporcuları İki Şampiyonluk Kazandı
Karaman'da düzenlenen İller Arası Judo Şampiyonası'nda Manisa'nın Salihli ilçesinden İrem Erel ve Hira Kılkış, kendi kategorilerinde şampiyonluk elde etti. Salihlili sporcular, diğer sporcuların da başarılı dereceler aldığı şampiyonada büyük bir başarı sergiledi.
Karaman'da düzenlenen İller Arası Judo Şampiyonası'nda Manisa'nın Salihli ilçesi sporcularından İrem Erel 24 kiloda, Hira Kılkış +70 kiloda şampiyon oldu.
İller Arası Judo Şampiyonası Karaman'da yapıldı. Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda 24 kilogram kategorisinde mücadele eden Salihlili sporcu İrem Erel ve +40 kilogram kategorisinde mücadele eden Hira Kılkış şampiyon oldu. Aynı şampiyonda ayrıca 63 kiloda Zeynep Sağır ve +60 kiloda Mahmut Madan ikinci, 40 kiloda Eda Danacı ve 60 kiloda Efe Koçak üçüncü oldu.
Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, judocuları tebrik edip, başarılarının artarak devamını diledi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor