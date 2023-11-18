Karaman'da Judo Kuşak Sınavı Yapıldı

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü judo il temsilciliğinin 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan judo kuşak sınavı 30 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, bir üst kuşağa terfi etmek için ter döktü.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü judo il temsilciliğinin 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan judo kuşak sınavı 30 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Merkez Spor Salonu'nda judo antrenörü Mevlüt Duman nezaretinde gerçekleştirilen judo kuşak sınavında sporcular bir üst kuşağa terfi edebilmek için ter döktü. Her yaş kategorisinde sporcunun yer aldığı sınavlara sporcu aileleri ve vatandaşlar da ilgi gösterdi. Teorik ve uygulamalı yapılan sınav sonunda bir üst kemere yükselen sporcular mutluluklarını ise havaya kemer fırlatarak kutladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Judo branşımızda bir üst kemere terfi eden sporcularımızı başarılarından dolayı kutluyorum. Özellikle sporcularımızın ailelerine göstermiş oldukları fedakarlık ve ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah buradan yetişen yetenekli sporcularımız ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir" dedi. - KARAMAN