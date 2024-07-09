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Karaman'da Gerçekleştirilen Sporcu Eğitim Merkezi Seçmelerinde Aydınlı Sporcular Başarıya İmza Attı

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Karaman'da gerçekleştirilen Sporcu Eğitim Merkezi Seçmeleri final yarışmalarında Aydın'ı temsil eden sporcular, gösterdikleri üstün performansla başarılara imza attı. Yusuf Taha 300 metre yarışında birinci olurken, Sedef Kahraman uzun atlama branşında üçüncü oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tebrik etti.

Karaman'da gerçekleştirilen Sporcu Eğitim Merkezi Seçmeleri final yarışmalarında Aydın'ı temsil eden sporcular, gösterdikleri üstün performansla başarılara imza attı.

Aydın'ı temsilen yarışan Yusuf Taha, 300 metre yarışında birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca 100 metre yarışında üçüncü olarak kürsüde yer almayı başardı. Yusuf'un üstün performansı, Aydın spor camiasında gurur kaynağı oldu. Bir diğer başarılı sporcu Sedef Kahraman ise uzun atlama branşında üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı. Sedef'in bu derecesi, gelecekteki başarılarının habercisi olarak değerlendirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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