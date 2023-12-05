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Karaman'da Eğlenceli Çocuk Atletizm Oyunları Projesi Devam Ediyor

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Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde başlatılan 'Eğlenceli Çocuk Atletizm Oyunları' projesi ile 7-12 yaş arası öğrenciler atletizm ile tanışmaya devam ediyor. Atletizmi sevdirmeyi amaçlayan projenin bir sonraki durağı ise Karaman'ın Ayrancı ilçesi oldu.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde başlatılan "Eğlenceli Çocuk Atletizm Oyunları" projesi ile 7-12 yaş arası öğrenciler atletizm ile tanışmaya devam ediyor.

Atletizmi sevdirmeyi amaçlayan projenin bir sonraki durağı ise Karaman'ın Ayrancı ilçesi oldu. Atletizm antrenörü Melihşah Katman eşliğinde düzenlenen etkinliklerde Ayrancı ilçesinde eğitim gören 7-12 yaş arası öğrencilere atletizm branşı düzenlenen çeşitli etkinliklerle eğlenceli bir şekilde tanıtıldı. Gün boyu süren etkinliklerde formula 1 bayrak yarışı, çapraz sıçrama yarışı, hedefe roket atma yarışı ve sürat merdiveni yarışması gibi parkurlarda çocukların performansı ise göz doldurdu. Dolu dolu geçen etkinliklerde atletizm branşını uygulamalı olarak tanıyan öğrenciler atletizmi çok sevdiklerini belirterek, projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Karaman'da geleneksel hale gelen "Eğlenceli Çocuk Atletizm Oyunları" projesi her hafta farklı bir okulda uygulanmaya devam edecek. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Atletizm Karaman Gençlik Çocuk Etkinlik Spor Güncel Haberler

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