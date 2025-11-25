Karaman'da 39 Suçlu Gözaltına Alındı
Karaman'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 39 kişi gözaltına alındı. Ekipler, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 39 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-23 Kasım'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 22 bin 750 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 39 kişiyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek, şarjör, 84 kesici-delici alet, 65 fişek, 2 dedektör, hassas terazi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.
