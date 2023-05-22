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Karaman Atıcılık Takımı altın madalya kazandı

Karaman Atıcılık Takımı altın madalya kazandı

Spor Haberleri

Karaman Gençlik ve Spor Kulübü Atıcılık Takımı sporcularından Ahmet Balkancı, Mersin'de düzenlenen Trap 2. Bölgesel Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Kupası yarışmalarında altın madalyanın sahibi oldu.

Karaman Gençlik ve Spor Kulübü Atıcılık Takımı sporcularından Ahmet Balkancı, Mersin'de düzenlenen Trap 2. Bölgesel Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Kupası yarışmalarında altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Trap 2. Bölgesel Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Kupası yarışmalarında yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorisinde boy gösteren Karaman ekibi, büyük erkekler kategorisinde Ahmet Balkancı ile altın madalyanın sahibi oldu. Erdemli Atış Poligonu'nda 3 gün süren yarışmalarda Karaman ekibinin elde ettiği diğer dereceler ise yıldızlarda Memet Emin Toker dördüncü, Salim Efe Seyhan beşinci, Abülsamet Bağcı altıncı, gençlerde Abdurrahman Ünsay altıncı, büyüklerde Durmuş Ali Kaymaz onyedinci, veteranlarda Halil Özgün ise dördüncü oldu.

Mersin'de düzenlenen yarışmalarda elde edilen derecelerden dolayı mutlu olduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KARAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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