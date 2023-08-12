Karaman ANALİG kız basketbol takımı yarı finalde

Karaman ANALİG kız basketbol takımı, Isparta'da düzenlenen çeyrek final müsabakalarında grup ikincisi olarak bir üst tura yükseldi.

Karaman ANALİG kız basketbol takımı, Isparta'da düzenlenen çeyrek final müsabakalarında grup ikincisi olarak bir üst tura yükseldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı'nın 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Isparta'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Osman Bayrakdar Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Sezonu Basketbol Çeyrek Final müsabakalarına basketbol antrenörleri Yasemin Karabağ, Ferhat Büyükkoçak, Oğuz Totan ve Fatma Gülten Özdil eşliğinde hazırlanan Karaman ANALİG kız basketbol takımı, çeyrek final müsabakalarında oynadığı 3 maçın 2'sini kazanarak bir üst tura yükseldi. 3 gün süren müsabakalar sonunda grup ikincisi olarak yarı finale yükselen Karaman ekibi, 15-17 Ağustos 2023 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek müsabakalarda Türkiye finallerine katılabilmek için mücadele edecek.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Isparta'da düzenlenen ANALİG basketbol çeyrek final müsabakalarında ikinci olarak bir üst tura yükselen ANALİG Karaman kız basketbol takımını tebrik ederek, İzmir'de düzenlenecek yarı final müsabakalarında başarılar diledi. - KARAMAN