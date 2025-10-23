Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Başlıyor
Türkiye Güreş Federasyonu, 25-26 Ekim tarihlerinde 18 ülkenin katılımıyla 1. Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası'nın Kahramanmaraş'ta gerçekleştirileceğini duyurdu. Türkiye'yi temsil edecek sporcuların kiloları da belirlendi.
Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası'nın ilki Kahramanmaraş'ta düzenlenecek.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre 18 ülkenin katılacağı 1. Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası, 25-26 Ekim tarihlerinde yapılacak.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve kilolar ışöyle:
Halil Gökdeniz (50 kilo), Bahri Söyler (55 kilo), Şaban Kızıltaş, Emircan Çolak (60 kilo), Nebi Uzun, Hamza Zopalı (65 kilo), Hamza Alaca, Haydar Yavuz (70 kilo), Muhsin Bardak, Mevlüt Özdemir (75 kilo), Ömer Faruk Çayır, İsmet Çiftçi (80 kilo), İsa Demir, Coşkun Keleş (85), Fatih Erdin, Osman Göçen (90 kilo) Doğan Uzun ve Feyzullah Aktürk de (ağır sıklet).