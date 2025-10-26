Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası Başladı

Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası'nın ilki, 107 sporcunun katılımıyla Kahramanmaraş Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı'nda başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada, minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar kategorilerinde mücadele ediliyor.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, federasyonun kurulmasının üzerinden 3,5 yıl geçmesine rağmen karakucak güreşini dünyaya tanıtabilmenin sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Şampiyonanın Uluslararası Güreş Federasyonu takvimine giren ilk Karakucak Şampiyonası olma özelliğini taşıdığını aktaran Görgel, "Bugün Kahramanmaraş'ta sadece güreş yapılmıyor. Aynı zamanda ata sporuna bir sayfa daha ekleniyor." ifadelerini kullandı.

Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkan Vekili Rodica Maria Yakşi de karakucak güreşlerini dünyaya tanıtma hayalinin bu organizasyonla gerçekleştiğini belirtti.

Etkinliğe AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, milli sporcular Rıza Kayaalp ve Harun Doğan, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile federasyon yöneticileri katıldı.