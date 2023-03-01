Karakoçan 1985, antrenmanlarını sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sonrası Elazığ Amatör Lig'de devam etme kararı veren tek takım olan Karakoçan 1985, antrenmanlarına devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sonrası Elazığ Amatör Lig'de devam etme kararı veren tek takım olan Karakoçan 1985, antrenmanlarına devam ediyor.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun verdiği yerel liglerin devamı yönündeki kararı sonrası Elazığ futbolunda belirsizlik yaşanıyor. Şehrin profesyonel ligi takımları ES Elazığspor ile 23 Elazığ FK mücadelelerine devam ederken, Bölgesel Amatör Lig ekipleri Aksaray Gençlikspor ile Fırat Üniversitesi'nin yer aldığı BAL 2. Grup'un devam etmeyeceği duyuruldu. Elazığ yerel amatör liglerinde ise belirsizlik yaşanıyor. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, yerel liglerde mücadele eden takımlarla toplantı yaparken, Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde mücadele eden takımlar sezona devam edemeyecekleri yönünde dilekçe verdi. Elazığ İl Özel İdare futbolda çekimser kaldığını bildirirken, liglerin devam etmesi yönünde görüş bildiren tek takım Karakoçan 1985 Spor oldu.

Son kararı TFF verecek

Liglerin devamı yönünde kararını bildiren ilçe ekibi, normal sezonda bir sonraki maç olan Üsküdarspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. Büyük belirsizlik yaşayan Elazığ futbolunun akıbetiyle ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu verecek. - ELAZIĞ