- Karagümrük: "Yaraları birlikte saracağız" Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından birçok spor kulübü gibi Karagümrük de harekete geçerek depremzedeler için yardıma koştu.

- Karagümrük: "Yaraları birlikte saracağız"

İSTANBUL - Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından birçok spor kulübü gibi Karagümrük de harekete geçerek depremzedeler için yardıma koştu.

Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ve oyuncular, depremzedeler gönderilmek üzere hazırlanan yardım kolilerini, tıra yüklediler. Karagümrük, yaraları birlikte saracaklarını ve desteklerinin devam edeceğini ifade etti.