Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karagümrük: "Yaraları birlikte saracağız"

Spor Haberleri

- Karagümrük: "Yaraları birlikte saracağız" Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından birçok spor kulübü gibi Karagümrük de harekete geçerek depremzedeler için yardıma koştu.

- Karagümrük: "Yaraları birlikte saracağız"

İSTANBUL - Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından birçok spor kulübü gibi Karagümrük de harekete geçerek depremzedeler için yardıma koştu.

Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ve oyuncular, depremzedeler gönderilmek üzere hazırlanan yardım kolilerini, tıra yüklediler. Karagümrük, yaraları birlikte saracaklarını ve desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Spor Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title