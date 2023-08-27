Karagümrük ve Ankaragücü berabere kaldı

Mke Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "3 hafta üst üste deplasman çok zor. Bu hafta Fenerbahçe içeri geliyor. Fikstürün milli takım arasından sonra çok daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi. Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise "Yenemiyorsan, yenilmemek için mücadele edeceksin. 90 dakika bizi destekleyen seyircimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3'üncü haftasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas açıklamalarda bulundu. Tesadüfen yedikleri gol ile berabere kaldıklarını dile getiren Atılay Canel, "İlk yarı denk güçlerin mücadelesi oldu. İki takım birbirini tarttı. Bir pozisyonumuz var, atamadık. İyi bir gol attık. Devreyi 1-0 önde bitirdik. Aynı şekilde tesadüfen yediğimiz golle berabere kaldık. Oyuncuları verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. 90 dakika disiplinden kopmadan oynadık. Yenemiyorsan, yenilmemek için mücadele edeceksin. 90 dakika bizi destekleyen seyircimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

TOLUNAY KAFKAS: İKİNCİ YARI OYUN ANKARAGÜCÜ HAKİMİYETİNDEYDİ

İkinci yarıda daha iyi olduklarını söyleyen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "İlk devre yeni gelen arkadaşlarımız öne pres konusunda sıkıntı yaşadılar. Sistem üzeri preste sıkıntı yaşayınca geri çekildik. İkinci yarı saha dizilişini değiştirdik. İkinci yarı oyunun tamamı Ankaragücü hakimiyetinde geçti. Oyun olarak da pozisyon olarak da kazanmamız gerekiyordu. Karagümrük'e başarılar diliyorum" dedi.

"ZOR FİKSTÜR ÇEKTİK"

Fikstürlerinin zor olduğunu belirten Kafkas, "3 hafta üst üste İstanbul deplasmanı kolay değil. Zor fikstür çektik. 3 hafta üst üste deplasman çok zor. Bu hafta Fenerbahçe içeri geliyor. Fikstürün milli takım arasından sonra çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Kasımpaşa maçında dramatik şekilde mağlup olduk. Kendi rakibinizle oynadığınız maçlarda yenilmemek önemli. 7 haftada 5 deplasman maçımız olacak. Bunlardan mutlaka galibiyet getirmemiz gerekiyor. Lig çok uzun. Köprünün altından çok sular akar. Önemli olan istikrar, oyun anlayışını korumak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tolunay Kafkas, Süper Lig'in 4'üncü haftasında iç sahada oynayacakları Fenerbahçe maçını büyük ihtimalle kendi sahalarında oynayacaklarını söyledi.