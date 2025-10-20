Haberler

Karagümrük'ün Atakan Çankaya'dan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi

Atakan Çankaya, Fenerbahçe'ye karşı verdikleri mücadeleyi değerlendirdi. İkinci yarıda iyi futbol oynadıklarını belirtirken, VAR kararlarına güvenmeleri gerektiğini vurguladı. Fenerbahçe'ye Avrupa maçlarında başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te oyunculardan Atakan Çankaya, sarı-lacivertli ekibe karşı iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Atakan, ikinci yarıda çok iyi futbol oynadıklarını belirtti.

Bire birde iyi baskılar yaptıklarını vurgulayan Atakan, "Özellikle ikinci yarıda iyi futbol oynadık. Ön alan baskılarını iyi yaptık. İkinci yarı özelinde mücadele ettik. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Arkalarında güçlü bir taraftar grubu var. Çok üst düzey oyunculara sahipler. Maçın başında üstün başladılar ve 2-0 öne geçtiler. Biz de ardından birkaç pozisyonla onları tehdit edebildik. İkinci yarı golü bulduk. Sonrasında mücadelemiz devam etti. Birkaç tane ciddi pozisyonumuz var." ifadelerini kullandı.

VAR kararlarına güvenmeleri gerektiğini anlatan Atakan, şöyle devam etti:

"Benim attığım bir gol vardı, galiba ofsayt. VAR'dan geldi. VAR'a güvenmemiz lazım. Güvenmezsek farklı olur. Kesinlikle güvenmemiz lazım. Fenerbahçe'ye karşı bu mücadeleyi vermek çok önemli. Onların da kaçırdığı pozisyonlar var. Onlar da atsalardı farklı olabilirdi. Bizim de değerlendiremediğimiz pozisyonlar gol olabilse daha farklı olabilirdi."

Fenerbahçe'ye Avrupa maçlarında başarılar dileyen Atakan Çankaya, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'ye başarılara diliyorum. Birkaç gün sonra Avrupa Ligi'nde maçları var. Onlara başarılar diliyorum. Tüm Türk halkını temsil ediyorlar. Umarım galibiyetle dönerler. Bizim desteğimiz onlarla olacak. Bize gelecek olursam hak ettiğimiz konumda değiliz. Zaman zaman çok iyi oynayıp, zaman zaman bireysel hatalardan kaynaklanan goller yiyoruz. Bunu da düzeltebilirsek Karagümrük ligin orta sıralarına gelebilecek bir takım. Bir anda 3-4 tane üst üste galibiyet alabiliriz. Oyun ışığı onu veriyor bana. Kendi dengimizde oynadığımız takımlara bu performansı gösterebilirsek çok daha iyi olacak inşallah."

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
