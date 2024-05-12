Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: İyi Oynadık Ama Mağlup Olduk

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 3-2 yenildikleri Galatasaray maçında iyi oynamalarına rağmen mağlup olduklarını söyledi.

Kafkas, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi bir oyun sergilediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "İstediğimiz oyunu oynadık. Planımız tuttu. Galatasaray'a karşı ancak bu kadar oynanırdı. Sahanın içinde bütün opsiyonları kullandık. Hem iyi geçiş yaptık hem de iyi savunduk. Maalesef kötü goller yedik. Sezon başından beri atlatamadığımız böyle bir hastalığımız var. Çok rahat puan alabileceğimiz bir maçtı." diye konuştu.

Kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü, son 2 haftaya girildiğini hatırlatarak, "Son 2 hafta çok kritik. Hiç kimsenin bir hakem hatasına ne bir tahammülü ne de sabrı kaldı. Buradan Türkiye Futbol Federasyon Başkanı başta olmak üzere tüm yetkililere çağrı yapıyorum. Lütfen bu maçlara en iyi hakemleri versinler. Düşen takımlar için bedeli maddi manevi ağır oluyor. Önümüzdeki hafta oynanacak maçların hepsi kritik hale geldi. Kim hak ediyorsa, kim kazanabiliyorsa o kazansın. Yan faktörlere kimsenin tahammülü kalmadı." ifadelerini kullandı.

Kafkas, "Dört Büyükler"e karşı yaptıkları maçlarda misafir takım için tribün kapasitesinin yüzde 30'unun açılmasıyla ilgili, "Buradan bir hasılat geliri elde ediliyor. Onunla da oyuncuların ödemeleri yapılıyor. Türkiye'deki düzen çok farklı. Biraz önceki basın toplantısında kaç kişi vardı, şimdi kaç kişi var? Oyunla ilgili bir şey konuşamıyoruz. Kimsenin Karagümrük'ün ne yaptığı, ne oynama çalıştığıyla ilgili bir derdi yok. Ben olsam tribünün hepsini açarım." şeklinde görüş belirtti.

Tolunay Kafkas, uzun süredir yararlanamadıkları Emre Mor'un sorunları olduğunu dile getirerek, "(Tanrım, bana değiştirebileceğim olaylar için güç, değiştiremeyeceğim olaylar için sabır, arasındaki farkı ayırt etmek için akıl ver.) diye çok güzel bir söz var. Maalesef onu konuşmanın bir anlamı yok. Oyuncular çıktı, ellerinden geleni yaptı, mücadele etti. İyi bir Emre Mor her zaman silahtır. Kendisinin sıkıntı ve problemleri var. Ona da yardım edemiyoruz. Kendisinin aşması lazım." diyerek sözlerini tamamladı.