Fatih Karagümrük yarın Göztepe'yi konuk edecek - Haberler

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Fatih Karagümrük yarın Göztepe'yi konuk edecek

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Fatih Karagümrük yarın Göztepe'yi konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, yarın Göztepe'yi ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, yarın Göztepe'yi ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

VavaCars Fatih Karagümrük, ligde 53 puanla 7. sırada bulunuyor. Küme düşmesi kesinleşen Göztepe ise 28 puanla 19. basamakta yer alıyor.

Ligin ilk devresinde İzmir'de oynanan karşılaşmayı VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 kazanmıştı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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