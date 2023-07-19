Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanına silahlı saldırı davası

KARAGÜMRÜK Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim ve Gürcan Tan'a karşı 2 yıl önce yapılan silahlı saldırı nedeniyle toplamda 239 yıl hapsi istenen 'Nurişler' suç örgütü lideri Nuri Ergin, "Bu dava neden açıldı, niçin suçlanıyorum, olay ne inanın bilmiyorum. Ben işlediğim suçların hiç birini inkar etmedim. Oğlumu vuran öldürüldü. Talimatı ben verdim. Ondan sonra 15 yıl hiçbir eyleme karışmadım" dedi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 2 tutuklu sanık getirilirken Nuri Ergin cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Sanık avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada tanıklar dinlendi ardından sanıklara söz hakkı verildi.

"İŞLEDİĞİM SUÇLARIN HİÇ BİRİNİ İNKAR ETMEDİM"

"NÜFUS KÜTÜKLERİNDEN BİR KİŞİYİ SAĞ BIRAKMAM"

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