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Karagümrük, Magomed Ozdoev ile yollarını ayırdı

Spor Haberleri

Karagümrük, Rus orta saha oyuncusu Magomed Ozdoev ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Ozdoev'e teşekkür ederek yeni takımında başarılar diledi.

Karagümrük, Rus orta saha oyuncusu Magomed Ozdoev ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Magomed Ozdoev ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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