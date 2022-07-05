Karagümrük, Levent Mercan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon Schalke 04 takımından kiraladığı Levent Mercan'ın opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, geçen sezon Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Münir Levent Mercan'ın opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Geçtiğimiz sezon Schalke 04 takımından kiralık olarak kadromuza kattığımız Münir Levent Mercan'ın opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladık."

Geçen sezon kiralık olarak kırmızı-siyahlı forma ile 22 maça çıkan Mercan, 625 dakika sahada kaldı ve takımı adına 1 gol kaydetti. Almanya Milli Takımı'nın formasını giyen 21 yaşındaki genç on numara, milli takımlar düzeyinde bu zamana kadar sadece Almanya U20 takımı ile 2 maça çıktı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor