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Karagümrük galibiyetle tanıştı

Spor Haberleri

Karagümrük galibiyetle tanıştı

Fatih Karagümrük, Süper Lig'deki ilk galibiyetini Ankaragücü karşısında aldı.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'deki ilk galibiyetini Ankaragücü karşısında aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Fatih Karagümrük, rakibini 4-1 mağlup ederek bu sezonki galibiyet hasretine son verdi ve ilk 3 puanını aldı. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren goller Salih Dursun, Fabio Borini (2) ve Mbaye Diagne'den gelirken Ankara temsilcisinin tek sayısı ise Rayyan Baniya'nın kendi kalesine attığı gol ile geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Ankaragücü Spor Haberler

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