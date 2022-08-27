Karagümrük galibiyetle tanıştı
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'deki ilk galibiyetini Ankaragücü karşısında aldı.
Fatih Karagümrük, Süper Lig'deki ilk galibiyetini Ankaragücü karşısında aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Fatih Karagümrük, rakibini 4-1 mağlup ederek bu sezonki galibiyet hasretine son verdi ve ilk 3 puanını aldı. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren goller Salih Dursun, Fabio Borini (2) ve Mbaye Diagne'den gelirken Ankara temsilcisinin tek sayısı ise Rayyan Baniya'nın kendi kalesine attığı gol ile geldi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor