Karagümrük, Adana Demirspor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak

Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük'ün, Adana Demirspor'u ağırlayacağı karşılaşma Vodafone Park'ta oynanacak.

Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, 17 Mayıs Çarşamba günü 20.00'de Adana Demirspor'u konuk edecek. Karagümrük'ün maçlarını oynadığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın, 10 Haziran'daki Şampiyonlar Ligi finali sebebiyle bakıma alınmasından dolayı Fatih Karagümrük - Adana Demirspor mücadelesine Vodafone Park ev sahipliği yapacak. - İSTANBUL