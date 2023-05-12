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Karagümrük, Adana Demirspor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak

Karagümrük, Adana Demirspor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak

Spor Haberleri

Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük'ün, Adana Demirspor'u ağırlayacağı karşılaşma Vodafone Park'ta oynanacak.

Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük'ün, Adana Demirspor'u ağırlayacağı karşılaşma Vodafone Park'ta oynanacak.

Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, 17 Mayıs Çarşamba günü 20.00'de Adana Demirspor'u konuk edecek. Karagümrük'ün maçlarını oynadığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın, 10 Haziran'daki Şampiyonlar Ligi finali sebebiyle bakıma alınmasından dolayı Fatih Karagümrük - Adana Demirspor mücadelesine Vodafone Park ev sahipliği yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Adana Demirspor Vodafone Park Spor Haberler

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