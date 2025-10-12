Karadeniz Off-Road Kupası'nın 5. Ayak Yarışı Ordu'da Gerçekleşti
Ordu'da gerçekleştirilen 18. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 5. ayak yarışı, zorlu parkuru ve yoğun katılımıyla dikkat çekti. Yarışta mekanik arıza nedeniyle bazı araçlar yarışı tamamlayamadı, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.
18. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 5. ayak yarışı Ordu'da gerçekleştirildi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Ünye Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen yarış, Ünye Sahilköy Mahallesi mevkisinde yapıldı.
Organizasyon ekibince zorlaştırılan parkurda mekanik arıza nedeniyle yarışı bitiremeyen bazı araçlar, çekici ve iş makineleriyle pistten çıkarıldı.
Yarışta sporcular kıyasıya mücadele ederek, dereceye girmeye çalıştı.
Toplam 40 aracın katıldığı yarışlara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor