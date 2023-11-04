Karadeniz Ereğli'de Trafik Denetimleri Artırıldı

Karadeniz Ereğli'de Emniyet Müdürü Hasan Ünlü'nün direktifleri doğrultusunda trafikte düzeni sağlamak amacıyla özel bir uygulama gerçekleştirildi. Basık araçlara, yüksek sesle müzik çalan otomobillere ve abartılı egzoz kullanan sürücülere yönelik denetimler artırıldı.

Karadeniz Ereğli'de trafikte düzeni ve huzuru sağlamak amacıyla Emniyet Müdürü Hasan Ünlü'nün direktifleri doğrultusunda özel bir uygulama gerçekleştirildi. İlçe genelinde basık araçlara, yüksek sesle müzik çalan otomobillere ve abartılı egzoz kullanan sürücülere yönelik denetimler artırıldı.

Emniyet Müdürü Ünlü'nün bizzat sahada olduğu ve süreci yakından izlediği bu uygulamalarla, trafikteki gürültü kirliliği ve potansiyel tehlikelerin önüne geçilmesi hedeflendi. Yapılan denetimlerde, Karayolu Trafik Güvenliği'ne aykırı davranışlar sergileyen sürücüler tespit edilerek, idari yaptırımlar uygulandı.

Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden uygulamalar çerçevesinde, denetlenen araç sayısının fazlalığı ve uygulanan cezalar, trafikteki diğer sürücülere de uyarı niteliği taşıdı.

Ereğli Emniyet Müdürlüğü'nün trafikteki düzen ve disiplini sağlama konusundaki bu kararlı tutumu, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar özellikle gece saatlerinde yüksek ses ve egzoz gürültüsü nedeniyle yaşadıkları rahatsızlığın bu tür uygulamalar sayesinde azalacağını umut etti. Emniyet Müdürü Hasan Ünlü ve ekibinin sürdürdüğü denetimlerin ilçede olumlu bir trafik kültürünün oluşmasına katkıda bulunması bekleniyor. - ZONGULDAK