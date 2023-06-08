Karadeniz Ereğli Belediyespor'da teknik direktörlerle sözleşme yenilendi

Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor'da teknik direktör Ercan Yaman ve Yıldıray Ağar ile yeniden sözleşme imzalandı. Alaplı'da ise trafik denetimi yapıldı ve kurallara uymayanlara ceza kesildi.

Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor'da teknik direktör Ercan Yaman ve Yıldıray Ağar ile yeniden sözleşme imzalandı.

Kadın Futbol Takımı As Başkanı Muhammet Ali Ateş, kulüpte düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, geçen sezon takımın başında bulunan iki teknik direktörle yeniden sözleşme imzalama kararı aldıklarını söyledi.

Ligde Fenerbahçe, Galatasaray ve bu senenin şampiyonu ABB FOMGET gibi köklü kulüplerle mücadele ettiklerini anlatan Ateş, "Bu sezonki hedefimiz kadın liginin iyi top oynayan, sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan ve Ereğli'nin adını duyuran bir takım olmasıdır." dedi.

Teknik direktör Yaman ve Ağar da hedeflerinin başarılı sezon geçirerek finallere çıkmak olduğunu belirtti.

Yaman ve Ağar, daha sonra 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Alaplı'da trafik kurallarına uymayanlara para cezası

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimi gerçekleştirdi.

Ekiplerce yapılan denetimlerde, kara yoluna çıkma yasağına uymayan "pat pat" diye tabir edilen 7 tarım aracı sürücüsüne toplamda 3 bin 52 lira ceza uygulandı.

Ülke genelinde motosiklet, traktör ve servislere yönelik yapılan eş zamanlı denetimlerde ise 45 şahıs sorgulandı, 27 araç, 17 motosiklet ve 3 servis aracı kontrol edildi. Ekipler, kuralları ihlal eden 11 araç sürücüsüne 7 bin 371 lira ceza kesti.