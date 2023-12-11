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Karadağ'da düzenlenen IBSA Avrupa Golbol Şampiyonası devam ediyor

11 Aralık 2023 21:42 Güncelleme: 21:44 Abone Ol

Karadağ'da düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Golbol Şampiyonası, grup müsabakalarıyla devam ediyor. Golbol Erkek Milli Takımı Ukrayna'ya mağlup oldu, Golbol Kadın Milli Takımı ise Almanya ve Büyük Britanya'yı mağlup etti.