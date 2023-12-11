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Karadağ'da düzenlenen IBSA Avrupa Golbol Şampiyonası devam ediyor

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Karadağ'da düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Golbol Şampiyonası, grup müsabakalarıyla devam ediyor. Golbol Erkek Milli Takımı Ukrayna'ya mağlup oldu, Golbol Kadın Milli Takımı ise Almanya ve Büyük Britanya'yı mağlup etti.

Karadağ'da düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Golbol Şampiyonası, grup müsabakalarıyla devam ediyor.

Başkent Podgoritsa'daki organizasyonda Golbol Erkek Milli Takımı, ikinci maçında Ukrayna'ya 4-1 mağlup oldu. Milliler, ilk maçında Finlandiya'yı 10-5 yenmişti.

Golbol Kadın Milli Takımı ise ilk iki maçında Almanya'yı 10-0, Büyük Britanya'yı 5-3 mağlup etmişti.

Şampiyona 16 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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