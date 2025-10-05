Karacabey Belediyespor, Elazığspor'a 3-0 Mağlup Oldu
2'nci Lig Beyaz Grup'ta 7. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında Elazığspor'a 3-0 yenilerek kötü bir performans sergiledi.
Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), -
STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Hakan Yurtseven, Cem Harman, Fatih Yüzbaşı
KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan - Fatih Eren, Kadir Turhan, Sedat Cengiz, Atamer Bilgin
(Dk.60 İbrahim Can Köse), Muhammed Enes Yılmaz (Dk.72 Azat Çakar), Berke Özgün (Dk.60 Abdullah
Balıkçı), Furkan Metin (Dk.68 Yusuf Ziya Gümüş), Talha Yünkuş (Dk.68 Abdullah Balıkuv), Fahri Pınar,
Tayyip Mevlüt Kaya
ELAZIĞSPOR: Furkan Köse (Dk.58 Muharrem Yıldırım)- Muhammet Ömer Çakı, Ercan Coşkun (Dk.45
Süleyman Özdamar), Erkan Eyibil (Dk.58 Mesut Taşkıran), Hakan Yavuz, Beykan Şimşek, Enes Soy
(Dk.74 Mustafa Tan), Mehmet Yılmaz, Alpay Koldaş, Mikail Koçak, Samed Ali Kaya (Dk.58 Fuat Bavuk)
GOLLER: Dk.19 Beykan Şimşek, Dk.49 Enes Soy, Dk.87 Fuat Bavuk( Elazığspor )
SARI KARTLAR: Berke Özgün, Kadir Turhan, Hüseyin Arslan, Azat Çakar ( Karacabey Belediyespor),
Mehmet Yılmaz ( Elazığspor ).
