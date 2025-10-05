Haberler

Karacabey Belediyespor, Elazığspor'a 3-0 Mağlup Oldu

Karacabey Belediyespor, Elazığspor'a 3-0 Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 7. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında Elazığspor'a 3-0 yenilerek kötü bir performans sergiledi.

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), -

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Hakan Yurtseven, Cem Harman, Fatih Yüzbaşı

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan - Fatih Eren, Kadir Turhan, Sedat Cengiz, Atamer Bilgin

(Dk.60 İbrahim Can Köse), Muhammed Enes Yılmaz (Dk.72 Azat Çakar), Berke Özgün (Dk.60 Abdullah

Balıkçı), Furkan Metin (Dk.68 Yusuf Ziya Gümüş), Talha Yünkuş (Dk.68 Abdullah Balıkuv), Fahri Pınar,

Tayyip Mevlüt Kaya

ELAZIĞSPOR: Furkan Köse (Dk.58 Muharrem Yıldırım)- Muhammet Ömer Çakı, Ercan Coşkun (Dk.45

Süleyman Özdamar), Erkan Eyibil (Dk.58 Mesut Taşkıran), Hakan Yavuz, Beykan Şimşek, Enes Soy

(Dk.74 Mustafa Tan), Mehmet Yılmaz, Alpay Koldaş, Mikail Koçak, Samed Ali Kaya (Dk.58 Fuat Bavuk)

GOLLER: Dk.19 Beykan Şimşek, Dk.49 Enes Soy, Dk.87 Fuat Bavuk( Elazığspor )

SARI KARTLAR: Berke Özgün, Kadir Turhan, Hüseyin Arslan, Azat Çakar ( Karacabey Belediyespor),

Mehmet Yılmaz ( Elazığspor ).

2'nci Lig Beyaz Grup 7'nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Elazığspor'a 3-0 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü

Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
19 maçlık dev seri 90+3'te sona erdi

Yok böyle maç! 19 maçlık dev seri 90+3'te sona erdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.